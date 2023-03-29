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НовостиОбщество29 марта 2023 14:45

Антикоррупционный комитет появится в Рязанской области в скором времени

Управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области сменит название
Источник:kp.ru
Антикоррупционный комитет появится в Рязанской области в скором времени.

Антикоррупционный комитет появится в Рязанской области в скором времени.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Главное управление контроля и противодействия коррупции переименуют в антикоррупционный комитет Рязанской области. В кабинетах регионального правительства появился очередной проект постановления.

После вступления постановления в силу минфину Рязанской области необходимо будет провести мероприятия, чтобы обеспечить финансами антикоррупционный комитет в пределах бюджетных ассигнований.

Контролировать исполнение постановления будет губернатор Рязанской области Павел Малков.

В начале марта 2023 года региональные чиновники решили создать комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области (читать подробнее).

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