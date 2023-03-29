Антикоррупционный комитет появится в Рязанской области в скором времени.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Главное управление контроля и противодействия коррупции переименуют в антикоррупционный комитет Рязанской области. В кабинетах регионального правительства появился очередной проект постановления.
После вступления постановления в силу минфину Рязанской области необходимо будет провести мероприятия, чтобы обеспечить финансами антикоррупционный комитет в пределах бюджетных ассигнований.
Контролировать исполнение постановления будет губернатор Рязанской области Павел Малков.
В начале марта 2023 года региональные чиновники решили создать комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области (читать подробнее).
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