Антикоррупционный комитет появится в Рязанской области в скором времени. Фото: Евгения ГУСЕВА

Главное управление контроля и противодействия коррупции переименуют в антикоррупционный комитет Рязанской области. В кабинетах регионального правительства появился очередной проект постановления.

После вступления постановления в силу минфину Рязанской области необходимо будет провести мероприятия, чтобы обеспечить финансами антикоррупционный комитет в пределах бюджетных ассигнований.

Контролировать исполнение постановления будет губернатор Рязанской области Павел Малков.

В начале марта 2023 года региональные чиновники решили создать комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области (читать подробнее).

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