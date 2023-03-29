Осужденный за смертельное ДТП в Рязани Филимонов не явился на обжалование своего приговора

29 марта в Рязанском бластном суде должно было состояться второе заседание по апелляциям на приговор Никите Филимонову. Ранее сыну бывшего вице-губернатора Сергея Филимонова отмерили 2,5 года колонии-поселения за нарушение ПДД, повлекшее гибель 10-летнего мальчика. Также его обязали выплатить полмиллиона родителям ребенка.

Двумя неделями ранее выступили адвокат осужденного Андрей Агапов и представитель прокуратуры. Первый просит отменить приговор и вернуть уголовное дело прокурору, тогда как гособвинитель настаивает на увеличении срока на три месяца.

Второе заседание не состоялось из-за неявки Филимонова-младшего. Сам осужденный заранее не известил суд о причине. Агапов же объяснил, что с 27 марта у подзащитного открыт больничный «в связи с инфекционным заболеванием с подозрением на ковид». По просьбе гособвинителя суд постановил запросить у поликлиники при РязГМУ, куда обращался Филимонов, соответствующую информацию.

В свою очередь, мама погибшего расценила это как затягивание судебного процесса:

- Сейчас ковид диагностируется в течение 1,5-2 часов. Для этого существуют экспресс-тесты. Считаю, что это просто нежелание присутствовать на заседании и затягивание вынесения решения, - сказала потерпевшая.