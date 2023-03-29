И.о. ректора РГУ Игорь Мурог: Наша задача сделать так, чтобы наши выпускники были востребованы и получали достойную зарплату

В Рязанском госуниверситете прошла встреча руководителей школ региона и студентов старших курсов Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В среду, 29 марта, в Рязанском госуниверситете состоялась встреча руководителей школ и дошкольных учреждений из разных муниципалитетов области. В зале присутствовали также студенты выпускных курсов педагогических направлений. Подобный формат собрания в вузе применили впервые, чтобы выявить и исправить слабые места в организации обучения, а также привлечь молодых педагогов к работе в школе, повысить престиж и востребованность профессии учителя.

Каждая школа представила самопрезентацию, рассказав о созданных положительных условиях для молодых специалистов. В завершении встречи и руководители учреждений, и студенты заполнили анкеты. После обработки данных вуз получит обратную связь. Школы пояснят, какие пробелы в образовании потенциальных кадров надо заполнить, а студенты – чего они ждут от практики и будущей работы.

- Наша главная задача – качественная подготовка педагогических кадров. Самый главный принцип, который реализуется в университете – это практикоориентированное обучение. Для нас важны практические занятия, трудоустройство студентов во время обучения. И мы оптимизировали проведение практики, усилили подготовку по обучению методической части, - отметил и.о. ректора РГУ Игорь Мурог.

В этом году РГУ предоставит 656 бюджетных мест на педагогические направления образования.

- Сегодня существует проблема комплектации и заполнения вакантных мест в образовательных учреждениях Рязани и области. Я посетил пять районов области, выявил проблемы. Но мы также должны услышать от выпускников, чего они хотят. Как школы должны их достойно встретить, как подготовить рабочие места? – пояснил Игорь Александрович.

В этом году 101 старшекурсник РГУ уже трудоустроился по педагогическому направлению. Однако руководство вуза стремится к большему:

- Мы поставили задачу, чтобы каждый наш второй студент был трудоустроен во время обучения. В этом году на педагогическом направлении у нас выпускаются ровно 400 человек, и мы стремимся, чтобы все они были трудоустроены по специальности. Наша задача сделать так, чтобы наши выпускники были востребованы и получали достойную зарплату.

Напомним, что для поддержки молодых специалистов в Рязанской области действует программа «Земский учитель», а также предоставляются региональные и муниципальные выплаты, земельный участок, снижение ставки по ипотеке.