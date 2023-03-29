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НовостиАвто29 марта 2023 14:00

29 марта сотрудники ГИБДД отлавливают машины с подложными номерами

В регионе проходят рейды ГИБДД по подложным номерам и регистрации ТС
Источник:kp.ru
29 марта сотрудники ГИБДД отлавливают машины с подложными номерами.

29 марта сотрудники ГИБДД отлавливают машины с подложными номерами.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В среду, 29 марта, в Рязанской области проходят рейды ГИБДД для пресечения нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД России.

Инспекторы выявляют нарушения, связанные с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Помимо этого, тщательно будут следить за регистрацией ТС в установленном порядке.

Нарушителей привлекут к административной ответственности.