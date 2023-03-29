В Рязанской области ищут без вести пропавшего 28 марта тамбовца.

В Рязанской области разыскивают без вести пропавшего Александра Ноздрюхина из Тамбовской области. Информацию об этом разместил у себя на странице ПСО «Лиза Алерт».

39-летний мужчина пропал во вторник, 28 марта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы Ноздрюхина: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в коричневую дубленку, серый свитер, темно-синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Рязанцев, которые что-либо знают о местонахождении тамбовца, просят обратиться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.