Расписание электричек временно изменится в Рязанской области из-за капремонта пути

Расписание электричек временно изменится из-за капремонта на пути Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В связи с капитальном ремонтом пути изменится расписание нескольких пригородных поездов в Рязанской области. Изменения запланированы на 30-31 марта и с 3 по 13 апреля (кроме выходных). Об этом рассказала пресс-служба МЖД.

Ремонтные работы пройдут на участке Чемодановка–Кораблино. Железнодорожники заменят восемь километров рельсов и очистят щебеночный балласт.

Электрички не будут следовать 30 и 31 марта с 6:00 до 16:10, с 6:00 3 апреля до 6:00 5 апреля, с 6:00 6 апреля до 6:00 8 апреля, с 6:00 10 апреля до 6:00 12 апреля и с 6:00 13 апреля до 6:00 15 апреля. На время проведения работ движение составов будет осуществлено по соседнему пути.

Из расписания на время исчезли следующие электрички:

– №6303 Ряжск-1–Рязань-2 (в 8:35) 30-31 марта;

– №6304 Рязань-2–Ряжск-1 (в 9:00) 30-31 марта и 6-13 апреля;

– №6305 Ряжск-1–Рязань-2 (в 11:24) 3-4 и 6-13 апреля;

– №6306 Рязань-2–Ряжск-1 (в 13:35) 3-4 апреля;

– №6005 Рязань-1–Дивово (в 7:03), №6012 Дивово–Рязань-1 (в 8:16) 5-7 и 10-13 апреля.

А с 3 по 13 апреля по будням у некоторых поездов, которые курсируют между Рязанью и станциями Шилово, Рыбное, Сасово, Дивово и Ряжск-1, изменится время отправления и прибытия.