С отставанием графика строят в Кальном детский сад

Стройка детского сада в Кальном в Рязани идет с отставанием от графика, призналась мэр Сорокина.

Строительство детского сада в микрорайоне Кальное идет с отставанием от графика. Об этом 29 марта сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина после посещения объекта. Причина отставания – более поздний выход рабочих на строительную площадку.

«Наверстать сроки подрядчик обещает к концу мая», - сказала чиновница, указав, что детский сад в 2023 году должен быть построен.

В настоящее время рабочие возводят стены и перекрывают второй этаж, внутри здания провели электрику. Кроме того, на месте построили помещение для будущей котельной, в нем установили оборудование.

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