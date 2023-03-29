В Рязанской области 30 марта ожидаются дождь и до +11 градусов

Дожди и до +11 градусов ожидаются в Рязанской области в четверг. Фото: Иван МАКЕЕВ

Четверг, 30 марта, в Рязанской области выдастся пасмурным и дождливым. Такую погоду обещают синоптики Рязанского филиала Росгидромета, прогноз которых опубликовала пресс-служба регионального Управления МЧС.

На протяжении всего дня небо будет плотно затянуто облаками. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем интенсивность осадков немного ослабнет. Юго-восточный ветер поменяет направление на западное и подует со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Что же касается температуры, то под утро столбики термометров опустятся до +1 до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +6…+11. Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы – 745 мм ртутного столба.