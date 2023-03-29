Александр Логунов в день убийства жены Елены позвонил своей матери 23 раза

В день убийства жены Александр Логунов позвонил матери 23 раза

Частный детектив Екатерина Шумякина вновь обнародовала давно известный факт о количестве телефонных звонков Александра Логунова своей матери в день убийства жены Елены.

«Он позвонил матери первый раз в 10:20. А потом еще 23 раза. Считаю, что в 10:20 Елена, к сожалению, была уже мертва. Кстати, из 24 звонков [своей] семье в день убийства, 23 раза он позвонил матери, и в 23:52 - один раз отцу», - написала Шумякина.

В настоящее время Александр Логунов находится в СИЗО-1, пишет письма своей маме и читает детективы (подробнее).

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