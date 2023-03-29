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НовостиОбщество29 марта 2023 11:00

«Свято место пусто не бывает». В «Премьере» на месте H&M откроется Gloria Jeans

Место H&M в рязанском «Премьере» займет Gloria Jeans
Источник:kp.ru
В «Премьере» на месте H&M откроется Gloria Jeans.

В «Премьере» на месте H&M откроется Gloria Jeans.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский магазин Gloria Jeans пришел на смену флагманского магазина H&M, который размещался в рязанском торгово-развлекательном центре. Об этом сообщает пресс-служба магазина.

Gloria Jeans будет располагаться в ТРЦ «Премьер» на втором этаже, на площади 1200 квадратных метров. У магазина будет совершенно «новая концепция». Обещают обилие светлых тонов в интерьере, света, растений, а также наличие экрана у касс. Появится и зона отдыха для ожидания.

Открытие намечается 1 апреля. А посетителям обновленного магазина предложат скидки и развлекательную программу 1 и 2 апреля.