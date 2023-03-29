Когда денег нет, а душа требует праздника. Житель Рязанской области угодил в колонию за кражу из магазина продуктов для пикника

Житель Рязанской области проведет 2,5 года в колонии за кражу продуктов из магазина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области вынесли приговор жителю поселка Александро-Невский. 33-летний ранее неоднократно судимый мужчина обвинялся в краже продуктов и алкоголя из сетевого магазина райцентра, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Злоумышленник решил весело провести выходные дни и устроить пикник, не имея при этом наличных денег. Он отправился в ближайший супермаркет, набрал там продуктов и алкоголя на 1047 рублей, сложил все в корзину и, с самоуверенным видом пройдя мимо касс, направился к выходу. Продавец заметила наглого покупателя и потребовала оплатить товар, однако тот полностью проигнорировал ее замечание. Более того, воришка быстрым шагом, переходящим в бег, успешно скрылся с места преступления с похищенным.

Но скрыться от правосудия любителю пикников не удалось – в отношении мужчины возбудили уголовное дело. На суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. В итоге ближайшее время ему придется провести не на природе, а за решеткой – магазинного вора приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание подсудимый будет в колонии-поселении.