Минобороны РФ показало видео с места строительства военного госпиталя в Рязани

Госпиталь в Дашково-Песочне планируют сдать осенью 2023 года.

Министерство обороны России показало кадры с места строительства нового военного госпиталя в Рязани. Стройка в микрорайоне Дашково-Песочня идет в круглосуточном режиме.

В настоящее время военные строители готовят фундаменты под корпуса: монтируют арматурные каркасы, делают опалубку под колонны первого этажа и плиты перекрытий технического подполья.

Новый госпиталь на 150 мест планируют сдать уже в ноябре 2023 года. Комплекс оснастят самым передовым медицинским оборудованием, а также возведут сразу две вертолетные площадки (читать подробнее).

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