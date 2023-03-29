Минобороны РФ показало видео с места строительства военного госпиталя в Рязани

Госпиталь в Дашково-Песочне планируют сдать осенью 2023 года.
Министерство обороны России показало кадры с места строительства нового военного госпиталя в Рязани. Стройка в микрорайоне Дашково-Песочня идет в круглосуточном режиме.
В настоящее время военные строители готовят фундаменты под корпуса: монтируют арматурные каркасы, делают опалубку под колонны первого этажа и плиты перекрытий технического подполья.
Новый госпиталь на 150 мест планируют сдать уже в ноябре 2023 года. Комплекс оснастят самым передовым медицинским оборудованием, а также возведут сразу две вертолетные площадки (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!