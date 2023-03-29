Уровень воды в Оке в черте Рязани достиг почти 5 метров

Уровень воды в Оке вырос еще на 20 сантиметров в Рязани. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Уровень воды в Оке все продолжает расти. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области 29 марта.

На 20 сантиметров поднялась вода в реке в черте города Рязани. Теперь уровень воды составляет 480 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Еще вчера вечером, 28 марта, Ока поднялась на 18 сантиметров.

Сегодня в зоне подтопления 17 низководных мостов, пять участков дороги, 28 приусадебных участков - в частности, в Борках. Уже 13 населенных пунктов отрезаны водой. В регионе организовали восемь лодочных переправ.