В Дягилеве вместе с участками тонет улица Коняева

Дягилево уходит под воду. Фото: Дягилево ВКонтакте.

В Дягилеве развивается неспокойная ситуация с половодьем. Затопило улицу Коняева. Об этом сообщили очевидцы в группе «Дягилево ВКонтакте».

Ранее мы сообщали, что частично затонула улица Забайкальская в Дягилеве. Неутешительные вести коснулись и улицы Коняева: здесь затопило участки по четной стороне. Как сообщили жители, там проходит цепочка водоемов, соединенных с Барским прудом.

- Такое впечатление, что вода идет обратно из пруда, или где-то перекрыт проход воде, - волнуются рязанцы.