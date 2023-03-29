К больницам и ФАПам Рязанской области решили отремонтировать дороги

В Рязанской области отремонтируют дороги к медицинским учреждениям.
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
К нескольким медицинским учреждениям Рязанской области отремонтируют дороги. Об этом сообщает региональный минтранс.
Хорошие дороги, по данным чиновников, появятся в следующих населенных пунктах:
- дорога, ведущая к ФАП в селе Жмурово Михайловского района;
- дорога, ведущая к ФАП в селе Саблино Сасовского района;
- дорога, ведущая к ФАП в деревне Егорово Клепиковского района;
- дорога, ведущая к больнице и психоневрологическому диспансеру в поселке Елатьма Касимовского района;
- дорога, ведущая к Клепиковской районной больнице в поселке Тума.
Кроме того, в 2023 году завершается ремонт дороги по улице Семчинской, где располагается областной перинатальный центр, а также по улице Циолковского, ведущей к детской поликлинике №2.
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