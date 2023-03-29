Глава рязанского СК Никешкин встретился с жильцами взорвавшегося дома по улице Пушкина. Вот к чему пришли

Владимир Никешкин озвучил выводы экспертов о том, что жилой дом находится в аварийном состоянии.

27 марта руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин побывал у дома №47 по улице Пушкина, где встретился с местными жителями.

Владимир Никешкин озвучил выводы экспертов о том, что жилой дом находится в аварийном состоянии, а жильцов необходимо отселить.

Собственники квартир озвучили ряд проблемных вопросов, связанных с ненадлежащим состоянием их квартир после взрыва, а также «обеспечением жильцов пригодными для жизни помещениями».

По итогам собрания глава следственного управления дал ряд поручений подчиненным, решено провести межведомственное совещание, чтобы выработать меры по обеспечению жилищных прав граждан.

Вечером 9 декабря 2022 года в доме №47 по улице Пушкина взорвался газ. В результате взрыва рухнула угловая часть дома. Пострадали два человека. Позже МЧС сообщило, что взрыв мог спровоцировать самогонный аппарат.

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