Тело мужчины извлекли из Оки в Рязанской области утром 29 марта

29 марта из Оки в Шиловском районе извлекли тело мужчины.

ГУ МЧС по Рязанской области 29 марта сообщило о происшествии на воде в Шиловском районе. Там в 8:15 из реки Ока возле деревни Кривцово извлекли тело мужчины.

Чтобы поднять тело из воды, привлекалась дежурная смена местной пожарно-спасательной службы.

Исходя из официальной информации регионального ГУ МЧС, это второе происшествие на воде, зарегистрированное в 2023 году. Предыдущее было в Кораблинском районе, где 29 января из реки Проня извлекли тело 58-летнего рыбака.