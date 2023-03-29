Владелец рязанского предприятия скрыл 58 млн рублей налогов, а потом вернул 76 млн

Директор фирмы по переработке лома цветных металлов в Рязани скрыл налоги на 58 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель рязанского предприятия, занимающегося переработкой лома цветных металлов, скрыл налоги на сумму более 58 млн рублей, сообщает прокуратура Рязанской области.

По информации следствия, в 2021 году предприниматель на основании фиктивных сделок о покупке металла внес в декларации ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате. Таким образом он и утаил десятки миллионов рублей.

Но в связи с полной уплатой недоимки, пеней и штрафа на общую сумму более 76 млн рублей у обвиняемого появилось право на освобождение от уголовной ответственности.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!