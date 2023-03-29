Военный госпиталь в Дашково-Песочне достроят до ноября 2023 года

Военный госпиталь в Рязани достроят до ноября 2023 года

Военный госпиталь на 150 мест в Рязани сдадут под ключ до ноября 2023 года - рабочие должны завершить работы в максимально сжатые сроки. Соответствующей информацией поделилось министерство обороны РФ 28 марта.

В Дашково-Песочне, где находится медучреждение площадью 11 868 квадратных метров, круглосуточно работают 275 человек и 24 единицы техники. Готовятся фундаменты под корпуса: монтируются арматурные каркасы, делаются опалубка под колонны первого этажа и плиты перекрытий технического подполья.

Комплекс будет оснащен современным медицинским оборудованием. Кроме того, построят и лечебно-диагностический корпус, и административно-поликлинический блок, и палатный модуль на 120 коек, а также инфекционный корпус на 30 мест, и вспомогательные помещения.