Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье29 марта 2023 6:40

Раньше надо было ехать в Москву. В рязанской горбольнице №11 начали оказывать новый вид медпомощи

В Рязани начали делать шунтирование барабанной перепонки
Источник:kp.ru
Чтобы проводить новые операции, в горбольницу №11 закупили необходимое оборудование.

Чтобы проводить новые операции, в горбольницу №11 закупили необходимое оборудование.

В детском лор-отделении горбольницы №11 в Рязани начали делать шунтирование барабанной перепонки. Первым двум пациентам - в возрасте 5 и 9 лет - уже выполнили операцию.

Как сообщает областной минздрав, у юных пациентов диагностировали экссудативный средний отит. После операции их выписали с улучшением.

Также в минздраве отмечают, что ранее для шунтирования барабанной перепонки больных направляли в Москву. Чтобы начать оказывать этот вид высокотехнологичной медицинской помощи в Рязани, в горбольницу №11 потребовалось закупить специальное оборудование.