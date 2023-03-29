Больше 30 зарядных станций для электромобилей установят в Рязанской области за два года

Больше 30 зарядных станций для электромобилей планируется установить в Рязанской области за два года.

В Рязанской области планируется установить 18 «быстрых» зарядных станций для электромобилей в 2023 году и 15 в 2024 году. Власти рассчитывают, что это удастся сделать через частные инвестиции, часть которых государство возместит субсидиями.

«Предусматривается предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, возникающих при реализации инвестиционных проектов», - сообщает региональный минтранс.

Вся первичная информация для потенциальных инвесторов указана в релизе.

Ранее уже говорилось об участии Рязанской области и еще нескольких десятков регионов в пилотном проекте Правительства РФ по созданию зарядной инфраструктуры.