Скончалась бывший начальник отдела рязанского минздрава Надежда Бесова

Не стало бывшего начальника отдела рязанского минздрава Надежды Бесовой.
Скончалась бывший начальник отдела организации высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области Надежда Георгиевна Бесова. Министерство выразило соболезнования родным и близким.
«Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты», - говорится в коротком некрологе ведомства.
В разные годы Надежда Бесова входила в комиссии и рабочие группы по отбору пациентов для процедуры ЭКО, по рассмотрению вопросов оплаты труда руководителей и работников учреждений, подведомственных министерству здравоохранения, а также по организации системы раннего выявления лиц с риском развития наркологических расстройств.
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