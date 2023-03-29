Скончалась бывший начальник отдела рязанского минздрава Надежда Бесова

Не стало бывшего начальника отдела рязанского минздрава Надежды Бесовой.

Скончалась бывший начальник отдела организации высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области Надежда Георгиевна Бесова. Министерство выразило соболезнования родным и близким.

«Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты», - говорится в коротком некрологе ведомства.

В разные годы Надежда Бесова входила в комиссии и рабочие группы по отбору пациентов для процедуры ЭКО, по рассмотрению вопросов оплаты труда руководителей и работников учреждений, подведомственных министерству здравоохранения, а также по организации системы раннего выявления лиц с риском развития наркологических расстройств.

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