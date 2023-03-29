На трех улицах Рязани 29 марта отключат холодную воду

В Рязани на трех улицах не будет холодной воды.

В среду, 29 марта, на нескольких улицах в Рязани отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе. Вода будет отсутствовать с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:

- улица 2-я Линия, дом №50/36;

- улица Шевченко, дома №№34 корпус 1, 34 корпус 2;

- улица Высоковольтная, дом №7А (Аквамед).

Подвоз технической воды будет организован с 10:00 по адресу: Шевченко, дом №34 корпус 1.