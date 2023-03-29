В связи с усилением ветра рязанское МЧС опубликовало метеопредупреждение

29 марта в Рязанской области с утра и до конца дня усилится ветер.

29 марта с утра и до конца дня усилится ветер - при порывах до 12-17 м/с. В связи с этим ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение. Ведомство ссылается на данные регионального филиала Росгидромета.

Ранее в прогнозе на 29 марта метеорологи сообщали, что ветер в течение суток будет восточным и юго-восточным, скоростью 6-11 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха в светлое время суток +7...+12 градусов. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь.