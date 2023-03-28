Малков соберет совещание о работе общественного транспорта в Рязани

Елена Сорокина на заседании 28 марта пыталась объяснить перебои в работе автобуса №20.

Губернатор Павел Малков решил устроить совещание о работе общественного транспорта в Рязани. Распоряжение он сделал в ходе заседания областного правительства 28 марта.

Глава региона зачитал жалобу рязанца на автобус №20, который зимой приходилось ждать по два часа, и спросил, что происходит с маршрутом.

«В настоящее время он не входит в число магистральных маршрутов. То есть тех, которые обеспечиваются ресурсами в первую очередь. (…) Там действительно интервал во вторую смену по часу составляет. Надеемся, что она (видимо, проблема) решится в мае, когда на линию выйдут новые автобусы, закупленные по нацпроекту», - отвечала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Чиновница обмолвилась о недостатке кадров и сообщила, что водители «изъявляют готовность выйти на работу в МУП «УРТ», когда поступит новый транспорт».

«Это тот самый маршрут, который почти на всем протяжении дублируется коммерческим транспортом», - добавила Сорокина.

«Маршрут дублируется, но люди ждут два часа на остановке. Немножко странная ситуация», - заметил Малков противоречие в словах градоначальницы.

В итоге 31 марта губернатор распорядился собрать совещание о работе общественного транспорта в Рязани, представить доклад по системе ГЛОНАСС, предложения по распределению новых автобусов и оптимизации маршрутов, а также аналитику жалоб в социальных сетях.