Рязанцам предложили пройти бесплатные курсы «Управляй своим здоровьем» Фото: Дмитрий СТЕШИН

В среду, 29 марта, в Рязанском медуниверситете стартует бесплатный курс для всех желающих «Управляй своим здоровьем». Об этом сообщили на сайте вуза.

Курсы включают шесть занятий и затрагивают такие темы, как «Принципы и правила физических тренировок», «Здоровое сердце», «Женское здоровье», «Витаминотерапия» и другие.

- По окончанию курса, вы сможете грамотно выстраивать свое поведение, чтобы корректировать проблемы со здоровьем, помочь советом близким и сделать образ жизни более счастливым и гармоничным, - отмечают организаторы курсов.

Занятия будут проходить по средам, по адресу: ул. Высоковольтная, д. 7, корп.1 (медико-профилактический корпус), аудитория №344. Начало лекций в 16.00. Обучение бесплатное, для всех желающих старше 18 лет. Запись по телефону: 97-18-37.

По окончании курсов выдается свидетельство об обучении в Рязанском медуниверситете.