Из Коростова на плавающем транспортере перевезли труп женщины. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Во вторник, 28 марта, из Коростова по воде транспортировали труп женщины. Об этом пишет ИД «Пресса».

В понедельник, 27 марта, в Коростове, отрезанным половодьем, на 94 году скончалась 94-летняя женщина. Сотрудники похоронного бюро забальзамировали тело. Затем его перевезли в гробу с помощью плавающего транспортера. Специально для этого был организован отдельный рейс, без пассажиров на борту.

В этот же день организовали еще один внеплановый рейс, чтобы доставить в больницу 22-летнюю жительницу Коростова с подозрением на аппендицит. Девушку уже возили в Рязань к врачам 26 марта, после чего пациентку отправили обратно домой. Боли у рязанки возобновились, и она была госпитализирована.

27 марта уровень воды в Оке повысился на 7 сантиметров.