Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в открытии новой школы №76 на 1100 мест в Кальном. Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Во вторник, 28 марта, в микрорайоне Кальное в Рязани торжественно открыли новую школу №76 на 1100 мест.

Новая школа носит имя Надежды Николаевны Чумаковой. Это неслучайно, ведь в 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения знаменитой градоначальницы.

Образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест. С 1 апреля здесь будут обучаться дети, перешедшие из других школ – 647 ребят. А с 1 сентября начнут работать все классы.

- Хочется, чтобы таких светлых и добрых событий в нашем регионе было больше, – сказал на торжественном открытии Павел Малков. – Новая школа – современная и безопасная. В ней 60 классов, просторный актовый зал, три спортивных зала, есть даже свой планетарий. И современная библиотека – сердце любой школы. В подарок мы привезли сегодня классику мировой и российской литературы.

Павел Малков отметил, что ряд вопросов еще предстоит решить, в их числе – пешеходные дорожки, по которым дети идут в школу, ливневка и водоотведение. Вместе с тем, с точки зрения образования школа соответствует всем новейшим требованиям.