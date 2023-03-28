29 марта в Рязанской области ожидается дождь при +12 градусах тепла. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области вновь делится прогнозом погоды на среду, 29 марта. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Ночью будет спокойно - без осадков и от +2 до +7 градусов. Ветер подует с востока и юга-востока со скоростью 6-11 метров в секунду.

Днем рязанцев застанет непогода - пойдет умеренный дождь. Одно успокаивает - плюсовая температура: от +7 до +12 градусов Цельсия. Днем порывы ветра достигнут 12-17 м/с.