«Вечно молодой, вечно пьяный». Рязанца второй раз ловит полиция пьяным за рулем

В Рязани поймали пьяного водителя. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязани остановили пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области 28 марта.

В понедельник, 27 марта, примерно в 11:00 на улице Энгельса патрульные заметили автомобиль, который двигался «зигзагами» по проезжей части.

По тому, как вел себя водитель во время общения с полицией, а также по резкому запаху алкоголя, стало понятно – он пьян. Нарушитель не предъявил ни права, ни документы на машину. Вместо этого он решил сказать придуманные им на ходу личные данные. Однако полиция установила личность нетрезвого водителя: им оказался 34-летний рязанец.

Медицинское освидетельствование мужчина тоже отказался проходить. Рязанца отстранили от управления автомобилем, а также в его отношении составили административный протокол по части первой статьи 12.26 КоАП РФ.

Кроме того, как оказалось, это не первый случай, когда этот гражданин сел за руль пьяным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.