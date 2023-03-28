Звезды сериалов посетили Рязань, чтобы обучить школьников актерскому мастерству. (Участники мастер-класса вместе с Юрием Балицким). Фото: Алена Рожкова.

27 марта будущие журналисты и киношники, съехавшиеся в Рязань на фестиваль кино и индивидуального развития, на короткое время превратились в студентов театрального училища. Приглашенные столичные артисты шесть часов подряд проводили для них тренинги по актерскому мастерству.

Егор Сальников, актер и режиссер, известный по сериалу «Даешь молодежь», показал упражнения на развитие взаимопонимания. А Дмитрий Бедерин, выпускник театрального института им. Бориса Щукина, звезда сериалов «Склифосовский» и «Морозова», научил читать чужую энергетику. Вместе с руководителем московской актерской студии «Кино и театр» Юрием Балицким дети импровизировали в предлагаемых обстоятельствах. Обычный стул превращался в холодильник, а бутылка в микрофон.

- Мастер класс прошел хорошо. Получилось очень качественно. Ребята большие молодцы! Они такие обаятельные и талантливые, - поделился эмоциями после встречи актер Дмитрий Бедерин.

Всего более 10 актеров за 4 дня фестиваля познакомят участников с азами актерской профессии. Стоит отметить, что «ЮнМедиа ФЕСТ» всегда отличается количеством звездных гостей.