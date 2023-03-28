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НовостиПроисшествия28 марта 2023 11:00

В Октябрьском городке из окна шестого этажа выпал 28-летний орловец

В ночь на 28 марта на улице Военных автомобилистов насмерть разбился гость региона, выпавший из окна
Источник:kp.ru
В Октябрьском городке из окна шестого этажа выпал 28-летний орловец

В Октябрьском городке из окна шестого этажа выпал 28-летний орловец

В одном из домов на улице Военных автомобилистов в Октябрьском городке из окна выпал мужчина. Об этом сообщил КП-Рязань собственный источник.

Как сообщили в следственном комитете, СУ СК России по Рязанской области начал доследственную проверку по факту смерти гостя региона 1995 года рождения.

Погибшим оказался 28-летний житель Орловской области, который приехал в гости к своим знакомым. По словам очевидцев, трагедия произошла около 3 часов ночи. Мужчина упал с высоты шестого этажа.