Депутаты от КПРФ не стали голосовать за принятие к сведению отчета рязанского губернатора

Рязанские коммунисты не приняли отчет губернатора Малкова.

Депутаты Рязанской областной Думы от КПРФ Виктор Малюгин и Денис Сидоров не стали голосовать по вопросу принятия отчета губернатора Павла Малкова о работе регионального правительства за 2022 год. Об этом сообщил Денис Сидоров.

По словам коммуниста, отчет правительства необходимо проводить «по-другому, например, как в Госдуме».

«Вопросов накопилась масса, особенно к некоторым министрам, которых мы, коммунисты, публично предлагали уволить. Но по регламенту задавали всего по два вопроса от фракции продолжительностью не более одной минуты. Недопустимо мало», - сказал Сидоров и пояснил, что депутаты не оценивают работу правительства, а только принимают отчет к сведению, не давая оценки.

«Мы с моим коллегой Виктором Малюгиным от голосования по этому вопросу воздержались», - подчеркнул коммунист.

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