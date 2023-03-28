На улице Нахимова в Рязани задержали иностранца, угрожавшего зарезать 18-летнюю девушку. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязани полиция арестовала мигранта, который угрожал ножом юной девушке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области 28 марта.

В полицию обратились с информацией, что в доме на улице Нахимова мужчина угрожает зарезать 18-летнюю девушку во время конфликта.

Прибыв на место, патрульные выяснили, что 24-летний гражданин одной из стран Средней Азии поссорился со своей сожительницей. После угрозы убийством иностранец скрылся.

Злоумышленника вскоре разыскали на той же улице и отвезли в отдел полиции. Стражи порядка опросили свидетелей и участников конфликта.

Помимо этого, как оказалось, мужчина находится в России с нарушением миграционного законодательства. Его привлекут за это к административной ответственности.

Против мигранта завели уголовное дело по части первой статьи 119 УК РФ - угроза убийством. Ему грозит до двух лет лишения свободы.