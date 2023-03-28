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НовостиПроисшествия28 марта 2023 6:29

Обрыв проводов в Рязани на время парализовал движение троллейбусов

Рабочие уже устранили обрыв
Источник:kp.ru
Обрыв проводов в Рязани на время парализовал движение троллейбусов.

Обрыв проводов в Рязани на время парализовал движение троллейбусов.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Во вторник, 28 марта, в Рязани снова встали троллейбусы из-за обрыва контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Обрыв проводов произошел утром около торгово-развлекательного центра «Премьер» на Московском шоссе.

Как сообщили в мэрии, в 8:55 обрыв был устранен. Движение общественного транспорта возобновилось.

В прошлый раз обрыв случился из-за непогоды - налипания мокрого снега. Кроме того, ночью 17 марта горели троллейбусные провода.