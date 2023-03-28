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НовостиПолитика28 марта 2023 6:07

Рязанским зампредом правительства по социальной сфере назначат саратовца Валентина Завалева

Новым зампредом правительства станет доктор медицинских наук
Источник:kp.ru
Заместителем председателя правительства Рязанской области по социальной сфере станет Валентин Завалев.

Заместителем председателя правительства Рязанской области по социальной сфере станет Валентин Завалев.

Фото: Елизавета ГОЛУБКОВА

Стало известно, кто займет пост заместителя председателя правительства Рязанской области по социальной сфере. Об этом пишет Telegram-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО» 27 марта.

Речь идет о 64-летнем докторе медицинских наук, заслуженном враче РФ Валентине Завалеве. Он является уроженцем Саратовской области. Завалев имеет медицинское образование – прошел большой путь от медбрата до министра здравоохранения. Последние 15 лет трудился на федеральном уровне в различных государственных корпорациях: «Ростех», Росздравнадзоре, а также пять лет был советником главного медицинского управления управделами Президента.