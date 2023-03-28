Появились подробности гибели рязанца на реке Кирицы в Сушках

В Спасском районе из реки Кирицы достали тело 46-летнего мужчины.

По факту обнаружения трупа 46-летнего жителя Спасского района Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

Мужчина еще 25 марта провалился под лед на реке Кирице у села Сушки. Свидетели около полуночи стали бить тревогу, но водолазы приступили к поискам человека лишь утром.

По информации «Прессы», обнаружили труп и извлекли его из воды днем 27 марта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!