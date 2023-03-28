Появились подробности гибели рязанца на реке Кирицы в Сушках

В Спасском районе из реки Кирицы достали тело 46-летнего мужчины.
По факту обнаружения трупа 46-летнего жителя Спасского района Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.
Мужчина еще 25 марта провалился под лед на реке Кирице у села Сушки. Свидетели около полуночи стали бить тревогу, но водолазы приступили к поискам человека лишь утром.
По информации «Прессы», обнаружили труп и извлекли его из воды днем 27 марта.
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