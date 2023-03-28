За нарушения у пешеходных переходов в Рязани 28 марта будут задерживать автомобилистов

В Рязанской области 28 марта ГИБДД обратит особое внимание на пешеходные переходы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28 марта инспекторы ГИБДД вышли в рейд, чтобы пресечь нарушения правил дорожного движения со стороны автомобилистов на нерегулируемых пешеходных переходах. О мероприятии сообщает УМВД России по Рязанской области.

Согласно ПДД, водители, подъезжая к «зебре», обязаны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов. В противном случае водителям грозит штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

«Соблюдайте правила дорожного движения и относитесь друг к другу взаимовежливо», - призывает рязанская ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!