Убирать Рязань от зимней грязи начнут уже с 1 апреля. В областном центре стартует месячник по благоустройству города

Месячник по уборке и благоустройству Рязани стартует 1 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже с 1 апреля 2023 года Рязань начнут приводить в порядок после зимы. Традиционный весенний месячник по уборке областного центра стартует в ближайшую субботу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего запланированы пять субботников, в рамках которых рязанцы смогут помочь очистить город от зимней грязи.

- Большая уборка охватит весь областной центр, общегородские субботники запланированы на 1, 8, 15, 22 и 29 апреля, - говорится в сообщении мэрии.

В целом, в апреле должны привести в порядок улицы Рязани, придомовые территории многоквартирных и частных домов, а также парки, скверы и памятники. Помимо стандартной уборки, планируют и ликвидировать несанкционированные свалки, которые образовались в областном центре за зиму.