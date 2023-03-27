«Зашел, сломал дверь – дайте денег». В Рязанской области задержали бандитов, нападавших на пенсионерок и забиравших у них все накопления

Группу бандитов, нападавших на пенсионерок с целью грабежа, задержали в Рязанской области. Фото: скриншоты видео пресс-службы УМВД по Рязанской области.

В Рязанской области задержали мужчин, подозреваемых в нападении на пожилых женщин с целью грабежа. Жители Шиловского и Михайловского районов проникали в дома пенсионерок и, угрожая убийством или избиением, забирали все имеющиеся наличные деньги, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейским известно о, как минимум, трех фактах грабежа. Так, ночью в селе Лубонос злоумышленники выбили входную дверь в доме местной жительницы и, угрожая избить ее поленом, вынудили показать, где в доме хранятся сбережения. Забрав у напуганной женщины 6000 рублей и заблокировав комнатную дверь шваброй, чтобы жертва не смогла выбраться, бандиты скрылись.

После они пробрались в дом другой жительницы села. Когда пенсионерка добровольно отказалась отдать накопления, один из незнакомцев набросился на нее и стал душить подушкой. Испугавшись за свою жизнь, женщина рассказала, где находится тайник. Незваные гости забрали 31 тысячу рублей, перекрыли холодильником выход из комнаты и ушли.

Однако обеим жертвам все же удалось выбраться и сообщить в полицию о разбойных нападениях. Полицейские установили, на какой машине передвигались злоумышленники и обнаружили ее на заправке на окраине Михайлова. Всех четверых благополучно задержали, троих ранее уже судили за кражи.

Выяснилось, что компания причастна еще к одному нападению на женщину. У жительницы деревни Павелково Михайловского района бандиты открыто отобрали 229 тысяч рублей. О преступлении пострадавшая не сообщила, так как находилась в шоке от произошедшего.

В отношении грабителей возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 и части 3 статьи 162 УК России. Фигурантов уже заключили под стражу.