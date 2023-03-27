Депутаты Рязоблдумы задали Павлу Малкову вопросы на актуальные для региона темы.

Депутаты Рязанской областной Думы на заседании 27 марта заслушали отчет губернатора Павла Малкова о работе регионального правительства за 2022 год. По завершении выступления парламентарии задали главе региона ряд вопросов.

Депутат Наталья Рубина поинтересовалась о том, какие меры предпринимаются по обеспечению занятости пенсионеров и по совершенствованию работы по отлову безнадзорных животных. Вадим Польевтов спросил о нынешнем состоянии Солотчинского моста и мерах по ремонту покрытия:

«Пока мы работаем над строительством моста дублера, наша цель - поддерживать в удовлетворительном состоянии существующий мост. Министерство транспорта постоянно следит за ситуацией. Для этого участка выделили специально выделили технику, постоянно происходит ямочный ремонт. Будем применять максимально качественные материалы, чтобы снизить неудобства для жителей», - ответил Павел Малков.

Сергей Пупков поднял тему привлечения молодых врачей и учителей для работы в сельской местности. По словам губернатора, в регионе реализуются различные меры поддержки: увеличены выплаты студентам-целевикам, установлены дополнительные единовременные выплаты, при содействии депутатского корпуса принят закон о предоставлении земельных участков. При этом борьба с нехваткой кадров в упомянутых сферах продолжается.

Дмитрий Боронтов обозначил некоторые проблемы с предоставлением земельных участков многодетных семьям. Павел Малков признал, что не всегда удается сразу подобрать участки, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой, однако работа в этом направлении ведется и, кроме того, добавлена возможность оформить взамен этой меры поддержки выплаты для погашения имеющихся займов.

Также депутаты задавали вопросы о развитии первичного звена здравоохранения, об обращении с твердыми коммунальными отходами, о расширении инфраструктуры для массового спорта. В итоге отчет был единогласно принят к сведению.

Кроме того, Павел Малков наградил депутата Рязанской областной Думы Андрея Глазунова, вернувшегося из зоны СВО, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством».