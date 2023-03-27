Малков о гимназии №2: Когда впервые пришел туда, кроме сторожа никого на стройке не нашли

В 2022 году Министерство культуры РФ реанимировало в Рязани два крупных проекта - строительство музея Рязанского кремля и реконструкцию здания гимназии №2. До этого никаких работ на объектах долгое время не велось. Такое заявление губернатор Павел Малков сделал 27 марта во время отчета о работе правительства в Рязоблдуме.

«Вот новый музей, почти достроенный, который абсолютно без движения простоял несколько лет. Возобновили работы, сейчас все доделывают. Параллельно уже готовят экспозиции. В этом году музей обязательно откроем. Или гимназия №2, памятник культуры, - годами просто брошенная стройка с раскрытой кровлей. Помню, когда первый раз пришел туда, кроме одинокого сторожа никого на этой стройке не нашли. Многие учащиеся этой гимназии уже школу закончили, а в здание так и не вернулись», - произнес глава региона.

По словам Малкова, налаживать взаимодействие с Минкультом он ездил вместе с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком, когда договаривались о ремонте сооружений Рязанского кремля. С прошлого года, как отметил губернатор, замминистра Сергей Обрывалин стал ездить в Рязанскую область «как будто на работу - каждую неделю-две».

«Сейчас на этой стройке работают больше 200 человек, без выходных», - сказал Малков о здании гимназии №2.

Оба объекта планируется сдать в 2023 году.