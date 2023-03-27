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НовостиОбщество27 марта 2023 13:17

28 марта в Рязанской области ожидается туман и до +14 градусов

Рязанские синоптики пообещали день без осадков
Источник:kp.ru
28 марта в Рязанской области ожидается туман и до +14 градусов.

28 марта в Рязанской области ожидается туман и до +14 градусов.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало, какая погода ожидается во вторник, 28 марта. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регион придет облачная, но с прояснениями, погода. Осадков синоптики не обещали. Зато ночью и утром область накроет туман.

В ночное время столбики термометра покажут отметки -1...+4°С, а также подует переменный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Днем ветер усилится: будет дуть с востока и юга-востока со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области днем ожидается от +9 до +14 градусов Цельсия.