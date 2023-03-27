Павел Малков - депутатам Рязоблдумы: Благодарю за оперативность принятия мер поддержки участников СВО и их семей

Фото: Рязанская областная Дума.

27 марта в рамках заседания Рязанской областной Думы губернатор Рязанской области Павел Малков представил отчет о результатах деятельности регионального правительства за 2022 год. Он отметил, что большая работа была проделана по сохранению поступательного развития, исполнению социальных обязательств и национальных целей в условиях СВО и внешних экономических санкций.

Павел Малков выразил депутатам признательность за эффективное взаимодействие при принятии законов о поддержке участников СВО и членов их семей. Введены единовременные выплаты, мобилизованные граждане освобождены от уплаты транспортного налога, их дети в приоритетном порядке зачисляются в детские сады, и это далеко не полный список.

«Благодарю депутатов за участие и за активную поддержку соответствующих законов. Особенно благодарю за оперативность их принятия, потому что сегодня скорость принятия решений значит очень много», - сказал губернатор в своей речи.

По словам главы региона, устойчивость региональной экономики нашла свое отражение в доходах бюджета. В прошлом году они составили 93,6 млрд рублей, что на 18,5% выше уровня 2021 года.

«Это позволило нам выполнить все социальные обязательства: на меры соцподдержки приходится 35% расходов областного бюджета. Социальные обязательства незыблемы. Все что мы делаем, мы делаем для людей», - произнес глава региона.

Говоря о системе мер социальной поддержки в целом, глава региона также отметил совместную работу с Рязанской областной Думой по ее развитию. Так, дополнительные выплаты стали получать семьи с детьми. В совокупности в 2022 году 58 тыс. рязанских семей получили выплаты на сумму 6,6 млрд рублей.

В отчете затрагивались вопросы развития ключевых сфер: здравоохранения, образования, транспорта, промышленности, малого бизнеса и других. Упомянул губернатор и о важности депутатского контроля, который является обязательным инструментом решения проблем непосредственно на местах.

«Очень рассчитываем на депутатский контроль. Нельзя закрывать глаза ни на какие, казалось бы, даже самые незначительные вопросы. Если мы будем с вашей помощью всю информацию собирать и оперативно на нее реагировать, то мы выйдем на совершенно другое качество государственного управления», - высказался в завершение Павел Малков.