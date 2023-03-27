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НовостиОбщество27 марта 2023 12:31

Юных журналистов и киношников в Рязани научили делать шоколад

Двадцать участников фестиваля «ЮнМедиа ФЕСТ» из Новокузнецка, Новосибирска и Смоленска узнали, почему во всей России именно наш город является в родиной любимого лакомства
Источник:kp.ru
Юных журналистов и киношников в Рязани научили делать шоколад.

Юных журналистов и киношников в Рязани научили делать шоколад.

26 марта рязанский «Музей шоколада» принял юную делегацию. Будущие журналисты и киношники перевоплотились в шоколатье уже на входе: гостей пригласили совершить путешествие во времени.

Так, дети узнали, что в 18 веке не было плиток шоколада. Их изобрел житель Рязани, купец Гаврила Васильевич Рюмин. Идея возникла во время беседы с императором Александром I за чашкой горячего шоколада. В настоящее время этот разговор можно услышать в музее, благодаря интерактивной экспозиции.

- Мне очень понравилось, что экскурсия была действительно интересной, и я не ожидала, что куклы могут разговаривать. В начале даже немного испугалась, - поделилась самая маленькая участница группы, Мария Мотовилова из города Новокузнецк.

После теоретической части - практическая. Под руководством опытного шоколатье, даже в неумелых руках, непослушный шоколад превратился в красивую конфету с посыпкой.

Созданные своими руками сладости юные участники фестиваля забрали с собой и увезут домой в свои города в качестве сувенира из Рязани.

Анна Маркелова