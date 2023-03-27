Губернатор Малков: Солотчинский мост будем латать, пока не построим новый

Пока не построят мост-дублер через Оку, на Солотчинском мосту будет постоянный ямочный ремонт.

Во время отчета о работе правительства за 2022 год в Рязоблдуме губернатор Павел Малков ответил вопрос насчет Солотчинского моста. Он признал, что его состояние явно неудовлетворительное. Тем не менее, на масштабный ремонт его закрывать не будут, а будут «латать».

Как утверждает Малков, министерство транспорта постоянно следит за ситуацией на участке. Под мост даже отдельно выделили технику для «постоянного ремонта».

«Другое дело, что насколько часто ремонтируется полотно, настолько же быстро оно приходит в негодность. Это обусловлено тем, что состояние моста явно неудовлетворительное, и такое будет продолжаться дальше. Здесь нет волшебных решений», - сказал Малков.

Он объяснил, что движение по мосту уже ограничивали для капитального ремонта, но в итоге лучше не стало.

«Так что будем латать мост все то время, пока будем работать над строительством нового моста. Будем применять максимально качественные материалы, чтобы снизить неудобства для жителей», - заявил губернатор.

Вопрос с проектированием моста-дублера, по словам Малкова, прорабатывается. Ранее он сообщал, что Солотчинскому мосту потребуется полная реконструкция с закрытием движения.