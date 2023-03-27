«Чтобы не смыло». Рабочие трудятся в рязанском поселке Остров над наплавным мостом

Рабочие Дирекции благоустройства ежедневно отслеживают состояние наплавного моста в поселке Остров. Фото: администрация Рязани.

Бригада рабочих Дирекции благоустройства ежедневно отслеживает состояние наплавного моста в поселке Остров. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани 27 марта.

Сообщается, что в реке Трубеж, в районе переправы, уровень воды поднялся на десять сантиметров за сутки. Рабочие добавили дополнительные понтоны - по шесть метров каждый. Сейчас перетянуты семь понтонов, а также два находятся в запасе. Каждый день раздвигаются трапы, чтобы местные жители могли пройти в город. Кроме того, уложено 20 трапов.

Если возникли проблемы при использовании понтонного моста, рязанцев просят обращаться по телефону +7(4912) 70-12-93.