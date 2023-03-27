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НовостиОбщество27 марта 2023 11:25

Уровень воды в Оке вновь повысился, теперь на 7 сантиметров

Водой отрезаны 11 населенных пунктов
Источник:kp.ru
В черте Рязани уровень воды в Оке повысился еще на 7 сантиметров.

В черте Рязани уровень воды в Оке повысился еще на 7 сантиметров.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось сведениями по поводу паводка в регионе. Актуальная информация от 27 марта появилась на сайте ведомства.

Уровень воды в реке Оке в черте Рязани продолжает повышаться. На этот раз - на семь сантиметров. Теперь речь идет уже о 442 сантиметрах выше нулевой отметки гидрологического поста.

Кроме того, за сутки зарегистрировали подтопление одного участка дороги в Сасовском районе. Всего подтоплено 17 низководных мостов, четыре участка дороги, а также 28 приусадебных участков. На данный момент 11 населенных пунктов отрезаны водой, в области организованы шесть лодочных переправ.

Сообщается, что каждый день оперативные группы проводят мониторинг, а также используют беспилотники. Задействованы и датчики, которые расположены на гидротехнических сооружениях - данные с них поступают в режиме онлайн в ЦУКС Главного управления МЧС России по Рязанской области.