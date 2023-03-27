Новый теннисный центр появится в Солотче под Рязанью

Губернатор Малков сообщил о строительстве теннисного центра в рязанской Солотче. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый теннисный центр появится Рязани. Расположен он будет в курортном поселке Солотча. Об этом 27 марта сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков во время отчета перед депутатами.

Прямо во время выступления Малков получил подтверждение от президента Федерации тенниса Рязанской области Антона Князева, что теннисный центр будет построен.

О сроках строительства и расходах бюджета не сообщалось.

Академию тенниса им. Николая Озерова в Рязани торжественно открыли в августе 2015 года. Участвовали в открытии министр спорта РФ Виталий Мутко, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Динара Сафина и дочь Николая Озерова Надежда Озерова.

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