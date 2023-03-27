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НовостиОбщество27 марта 2023 10:24

Рязанка Юлия Серина снялась в известном сериале «Ольга» на ТНТ

Молодая артистка из Рязани появилась в финальном сезоне сериала
Источник:kp.ru
Рязанка Юлия Серина снялась в финальном сезоне известного сериала «Ольга» на ТНТ. Фото: rutube.ru.

Рязанка Юлия Серина снялась в финальном сезоне известного сериала «Ольга» на ТНТ. Фото: rutube.ru.

Уроженка Рязанской области Юлия Серина снялась в заключительном сезоне знаменитого сериала «Ольга» на ТНТ. Об этом рассказала пресс-служба канала.

29-летняя Серина сыграла Юльку - подругу Ани. До этого артистка снялась в десятках различных фильмов и сериалов: «Соседи», «Конец света», «Сердце и как им пользоваться», «Роковая женщина» и многих других. Юлия Серина является сейчас актрисой Московского государственного театра киноактера.

Пятый сезон сериала можно начать смотреть с 10 апреля.